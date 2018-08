, di certo il terzo volto della leggenda che vuole salutare tutti. Chi vive il Real quotidianamente non parla d'altro: Kovacic vada pure, Courtois ottimo rinforzo... "sì, ma Luka che fa?" La domanda di tutti, sulla bocca sorpresa della gente di Madrid. Preoccupata è una parola forte, dopo quattro Champions League vinte in cinque anni. Eppure se lo chiedono tutti:Il Real Madrid della leggenda è già smembrato, senza CR7 e Zizou. Ma perdere Modric è un'ulteriore coltellata ai simboli della casa blanca impossibile da digerire.. Ma non è così scontato. A Valdebebas pullulano le bandiere croate, i segnali dei tifosi del Real ci sono tutti ma... perché Modric rimane in silenzio? Perché vuole l'Inter. Per davvero, con forza, senza sapere lui stesso se basterà o meno., una prenotazione a pranzo con gli agenti che salta: meglio vedersi dove nessuno può scattare foto o fare domande, avvicinarsi alla reggia di Modric è una missione impossibile.- Perché. Ma di mezzo ci sono Zidane e Ronaldo andati, il super Mondiale del croato e un muro del madridismo che. Il mercoledì e giovedì d'attesa di Luka sono studiati, il silenzio continua, quiete prima della tempesta su Madrid. Mapericoloso. Vuole fermarlo, dare un segnale, spezzare le paure della gente. Tenere Modric, sì o sì., Ausilio & co non possono fare altrimenti. A Madrid arriveranno anche loro, domani, senza entrare in scena ma incrociando le dita.. La temperatura si alza. "Va via davvero, Modric?". Ieri sì, oggi forse, domani chissà.