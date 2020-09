Lionel Messi via dal Barcellona? "La vita va avanti". Intervistato da AFP, il centrocampista del Real Madrid Luka Modric parla così del futuro dell'argentino, paragonandolo al trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Messi via sarebbe una grande perdita per il prestigio de LaLiga. Ma non si può continuare a pensare al passato. E' il calcio, bisogna guardare avanti. Altri giocatori diventeranno stelle al suo posto. Quando Ronaldo se n'è andato era simile la situazione, la vita è continuata senza di lui al Real Madrid. Sarà lo stesso per il Barcellona e LaLiga senza Messi".



BALE - "Gareth è un grandissimo giocatore, ma la situazione non è facile. Ha sempre il mio sostegno, ma ha bisogno di decidere cosa è meglio per lui e cosa vuole fare ora della sua carriera. Non è stata una stagione semplice per lui, ora forse ha bisogno di tornare al suo miglior livello. Forse combattere o... Vediamo cosa gli succede".