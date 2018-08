. Di strategia, trincea, passo dopo passo senza poter sbagliare una mossa.stampa quando avrebbe potuto prendere definitivamente posizione; intanto,. Eppure Luka nelle ultime ore ha avuto nuovi contatti con la dirigenza del Madrid, anche tramite i suoi agenti presenti ancora in città:. Modric non sta cedendo di un centimetro, Florentino intanto fa il suo gioco.- La strategia del Real è chiara: aspettare, sperare che Modric faccia un passo indietro di fronte al muro del presidente. Ma; Perez attende perché confida nel poter placare Luka, magari con un ricco rinnovo. Intanto guadagna tempo anche per cercare un sostituto di Modric qualora dovesse davvero decidere di liberarlo destinazione Inter:, solo in quel caso dare l'ok all'addio di Modric, in Spagna ne sono convinti. Ecco le varie strade dietro alla strategia attendista del presidente.- Proprio da Madrid rimbalza intanto la voce di un. Con tanto di dettagli: missione degli emissari a Roma per vedere l'Inter (dove non c'era alcun dirigente nerazzurro, tutti a cena insieme a Milano) e Wanda Nara (a Como con la famiglia) così da prospettare la volontà di pagare la clausola dell'argentino (scaduta al 15 luglio).. Tanto che Piero Ausilio con Gardini e tutti i dirigenti nerazzurri sarà a Madrid in queste ore per l'amichevole con l'Atlético, occasione buona anche per confrontarsi con gli agenti di Luka che sono in città da giorni:perché quella partita la gioca Modric, l'Inter può solo aspettare che il croato si liberi visto il braccio di ferro con Perez. Il caso si prolunga, la strategia d'attesa del Real porta a questo. Ma resta tutto più aperto che mai.