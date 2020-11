ha segnato duramente il mondo del calcio, gli appassionati e tutti coloro che hanno visto la propria vita caratterizzata dal Diez argentino,. Tra le personalità maggiormente influenti del calcio italiano,, dentro e fuori dagli spogliatoi e dal campo in erba, c’è il manager ed ex dirigente sportivo italianoCalciomercato.com lo ha contattato per un commovente ricordo."Io non sono per le banalità e le frasi fatte, non mi appartengono.. Io l'ho vissuto, giorno e notte, per i 5 anni in cui siamo stati assieme a Napoli: inutile dire che fuoriclasse fosse sul rettangolo di gioco. Da professionista, è stato sicuramente il migliore al mondo, il numero uno""Nessuno al pari mio, del presidente Ferlaino e dei suoi compagni al Napoli lo ha potuto conoscere e vivere, come uomo."Bisognava correggerlo e riprenderlo spesso, da calciatore: non era professionale, saltava gli allenamenti. Ma non riuscivo mai, nessuno riusciva, ad essere adirato con lui.. Non ho motivo di raccontare altre cose, di aneddoti ce ne sono a iosa"Quelle le lascio agli altri, ora sembra che lo conoscono tutti, è il mondo di oggi che porta a fare e dire queste cose"."E' stato un uomo, un personaggio vero, con tanti momenti difficili.@AleDigio89