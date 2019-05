Intervistato dai colleghi di CalcioNapoli24, Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Carlo Ancelotti:

"Non è possibile che Ancelotti torni alla Juventus, Carlo si trova bene a Napoli dove sta facendo ottimi risultati. Non vedo la ragione per cui dovrebbe cambiare. Percorso buono di Ancelotti al primo anno, ha centrato il secondo posto. Carlo è stato molto importante per la squadra e soprattutto si trova bene a Napoli e non potrebbe essere altrimenti".



"Ancelotti poco amato dai tifosi della Juventus? Era il periodo in cui Ancelotti stava al Parma e fece delle dichiarazioni particolari contro la Juventus, quindi fu preso di mira dai tifosi juventini. Poi lo presi alla Juventus e Carlo fece un buon lavoro, capitò in un periodo sfortunato: prima vinse la Lazio lo scudetto, poi la Roma".



"La Juventus sa già chi prendere, è una società troppo organizzata per non aver scelto già il nuovo allenatore".