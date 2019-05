Alle tante voci di chi fa giorni commenta l'inaspettata sfida salvezza di domenica prossima tra Fiorentina e Genoa si aggiunge quest'oggi anche quella di Luciano Moggi.



L'ex dirigente di Napoli e Juventus si è soffermato in particolare sui motivi che hanno portato viola e rossoblù sull'orlo del baratro, individuandone uno in particolare, comune ad entrambe le squadre: "Il Genoa - ha raccontato Moggi a Libero - sta forse pagando l’esonero iniziale di Ballardini e la stessa cosa può dirsi della Fiorentina, anch’essa impantanata nei bassifondi della classifica. L’errore più grave è stato aver dato il benservito a Pioli sostituendolo con Montella che, già nel Milan, aveva dato segni piuttosto negativi, ripropostisi oltretutto in Spagna con il Siviglia. Questi due casi dimostrano quanto sia difficile la scelta dell allenatore perché, al di là del nome, serve uno a cui vadano bene le caratteristiche dei giocatori".