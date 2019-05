Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla a Radio Bianconera del possibile ritorno di Gonzalo Higuain: "In questa squadra un buon ritorno sarebbe quello di Higuain. Per quanto riguarda Pogba, è costato 110 milioni: la Juve ha la forza di ricomprare Pogba? Per una società di calcio sono particolari importanti. Conte alla Juve? Quella sarebbe stata una definizione perfetta, coniugando al tifoso juventino il grande allenatore. Quando hai il bianconero nel sangue, si lavora anche meglio. Quello era l’ideale, ma la Juve evidentemente è arrivata tardi".