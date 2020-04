Osserva, studia, annusa il colpo e lo intuisce. E poi zac, parte all'assalto: "Quando mi muovevo voleva dire che era quasi fatta".Il risultato del sondaggio lanciato qualche settimana fa l'ha proclamato vincitore indiretto. "La Juve del Millennio" è quasi tutta sua (nove giocatori su undici). Noi abbiamo scelto il modulo, 4-3-3, voi i giocatori e l'allenatore. Giorno dopo giorno, con le vostre preferenze. Andiamo a vedere chi avete votato: in porta Gigi Buffon, titolare indiscusso; il terzino destro è Thuram, dall'altra parte Zambrotta con Barzagli-Chiellini coppia centrale; le chiavi del centrocampo sono nella mani di Andrea Pirlo, regista di questo top team. Come mezz'ali avete scelto Davids e Zidane. Tridente d'attacco formato da Nedved, Trezeguet e Del Piero. In panchina: Marcello Lippi.