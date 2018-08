Altro interessante passaggio della lunga intervista concessa da Luciano Moggi al Corriere dello Sport. L'ex dg della Juventus ha confermato di aver attivato le schede svizzere e ha poi spiegato il motivo di questo gesto e a cosa servissero realmente: "Le schede svizzere? Le ho fatte per proteggere il mio lavoro. Io, Stankovic, l’avevo preso per la Juve. Me l’ha soffiato l’Inter con le intercettazioni di Telecom. Le ho regalate agli arbitri? Sì, ma per altri motivi. Gli inquirenti dissero che erano mute, che non potevano essere intercettate, ma non era così. Solo che si sentivano gli arbitri parlare con le loro amanti e puttane".