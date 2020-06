Luciano Moggi, ex dg della Juve, commenta sulle pagine di Libero la vittoria della Juve contro il Bologna, nella prima sfida di campionato post coronavirus: "Sbrigata la pratica recuperi è iniziata la 27esima giornata. Indubbiamente la partita più importante ai fini della classifica era Bologna-Juve, con gli uomini di Mihajlovic fermi da febbraio e i bianconeri reduci da due esibizioni abbastanza opache in Coppa Italia. La gara ha visto dominare la Signora, prima rigore di Ronaldo e poi gran gol di Dybala su assist di Bernardeschi, i due che assieme a Bonucci e De Ligt sono stati tra i migliori. Una vittoria importante che mette pressione alla Lazio, come detto impegnata stasera in casa dell’Atalanta".