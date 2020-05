Ancora molestie sessuali nel calcio. Il caso più recente arriva da Haiti, dove il presidente federale Yves Jean-Bart, detto "Dadou", in carica dal 2000 è stato accusato di molestie sessuali, che sarebbero avvenute al centro federale di Croix-des-Bouquets. La rivelazione, fatta dall'inglese 'The Guardian', è stata respinta dal diretto interessato ma sta suscitando scalpore. Ma è solo l'ultimo. Come riporta Repubblica.it in Afghanistan un report rivela il trattamento riservato alle calciatrici. Risale al novembre 2108 e riguarda le terribili storie di abusi sessuali su atlete della Nazionale afghana. Al centro delle accuse un dirigente federazione. "Le sue accusatrici erano state costrette a fuggire dal Paese - si legge nel rapporto - ma Fifpro ha spinto la Fifa alle indagini e a multare ed espellere i responsabili, perseguiti penalmente. Nessun abuso sarà più tollerato".