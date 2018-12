2018 da urlo per Francesco Molinari. Il golfista italiano al BBC’s Sports Personality show è stato premiato come "World Sport Star of the Year". Nella serata “Chicco” ha superato la concorrenza di Simon Biles, Ester Ledecka e Oleksandr Usyk. Molinari è il primo italiano a vincere il premio, l’ultimo golfista ad essere premiato è stato invece Tiger Woods nel 2000. "E' surreale - ha commentato - Sono orgoglioso di essere qui". Molinari, che quest’anno ha vinto PGA Championship e Open Championship oltre ad esser stato protagonista assoluto del successo europeo in Ryder Cup, è stato premiato anche come golfista europeo dell’anno e ha vinto la European Tour’s Race to Dubai.