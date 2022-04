"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:di quelli che raramente vediamo, soprattutto nel calcio moderno, tutto paillettes e denari.si è messo a cantare, questa volta non per incitamento per ai Reds, bensì- Il portoghese aveva annunciato l. Prima il coro, poi un minuto di applausi da ogni settore dello stadio di Liverpool e il giorno dopo iElma, da Madeira, ha mostrato tutta la sua emozione per quello che è successo a Liverpool e per il sostegno mostrato al fratello, che oggi è tornato ad allenarsi.- Nella notte ha pubblicato alcuni filmati di Anfield sui social media, accompagnati dalla frase:La proposta di un momento di applausi per il portoghese è@AleDigio89