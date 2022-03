"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:per tutta un'intera stagione. Figuriamoci poi se arrivaper come è stato realizzato, da chi e per quello che significa:, ha deciso di entrare nella storia della stracittadina capitolina dalla porta principale,e in precedenza altri campioni della Lupa- Tanto che la rete realizzata nel derby,, è subito diventata u: sui social i romanisti scatenati hanno celebrato la creazione per commemorare la magia del capitano.ai rivali di sempre, in tutta la città ma soprattutto in rete:alla storica maglia celebrativa, creata dall'account twitter @artefatti., con la palla sotto al sette, grazie all'aggiunta della sfera che si infila esattamente nell'angolo del numero. Per un derby che i giallorossi non dimenticheranno mai.@AleDigio89