"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Incredibile quello che è successo nello scorso weekend nel, nel corso della, due formazioni piemontesi: al 9' del secondo tempo infatti l'arbitro Salvatore Sangiovanni della sezione di Cuneo senteGianpiero Opsi,per incitare i compagni, e decide di sanzionarla assegnando un. Inutile dire che le espressioni colorite sono aumentate esponenzialmente, così come le proteste del diretto interessato e dei compagni.L'episodio si rivela decisivo, visto che il Bacigalupo vincerà 3-2 al 95':. L'articolo 12.2 del regolamento del Giuoco del Calcio spiega infatti come sia prevista "l'assegnazione di una punizione indiretta (e non di un calcio di rigore) in favore della squadra avversaria qualora un giocatore protesti, usi un linguaggio e/o dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi o compia altre infrazioni verbali". L'errore tecnico dell'arbitro è stato ammesso anche nel referto:Quando si dice: "errare humanum est, perseverare divinum"