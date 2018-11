"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:income da nessun altra parte: mentre avevamo ancora negli occhi, andati in scena sabato sera, casa delche avrebbe dovuto ospitarecon scene terribili comeio non protetto dalla polizia, abbiamo avuto il piacere di assistere al- Tre mesi e mezzo dopo ilieri sera a Marassi è andata in scenae fatto capire perché spesso: nessuna carità pelosa, attenzione, mae lasciarsi alle spalle una strage senza ancora colpevoli.ilè stato infattprovenienti dal capoluogo ligure e per questo dopo più di cento anni coloro che fanno parte di questo club vengono soprannominati, ovvero genovesi. Ma ae che hanno contribuito a rendere grande la storia del club.- Per questo, per il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors: la difficoltà nel giocare in Argentina, dagli scontri di sabato fino alla serie di rinvii che rendono tutt'ora ignota la data del match, ha portatoIl comune ligure ha infattifortino del River Plate: domani verrà stabilita una nuova data, che sarà probabilmente quella dell, anche se il Boca rivendica la vittoria a tavolino della Coppa. Questa la proposta di Anzalone: "Egregi Presidenti, la nostra città, vicina in modo storico, culturale e sportivo a Buenos Aires, sente moto profondi e indissolubili i legami con i Vostri due prestigiosi Clubs fondati da nostri conterranei emigrati dall'Italia in Argentina agli albori del '900, e ad oggi gemellati con le nostre due squadre Genoa e Sampdoria. I fatti dolorosi che ci hanno ultimamente colpito, hanno risvegliato un profondo senso di comunità e di riscoperta delle nostre radici; pertanto in qualità di Consigliere Delegato allo Sport del Comune di GenovaUn solo dubbio, dinnanzi a quello che rimane un grande gesto:@AleDigio89