Anthony Modeste took his manager's hat to celebrate. Incredible pic.twitter.com/bIAMSKuD0D — ESPN FC (@ESPNFC) November 7, 2021

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:senza alcun dubbio.è tornato ae ha ricominciato a segnare e a stupire: l'attaccante francese di Cannes, dopsi è riconciliato con, la città del Carnevale.messi a referto con la maglia dei Die Geißböcke, "I caproni",di questa prima parte di stagione di Bundesliga:che hanno portato il Colonia all'undicesimo posto della classifica, a meno 4 dall'Europa. L'esperienza in Cina lo ha condizionato, maha cambiato tutto, rimettendolo al centro del progetto e facendolo sentire importante.- L'ultima perla è stata la rete messa a segno nella sfida casalinga contro l'Union Berlino, chela mitica serie inglese sulla mafia di Birmingham.e, che pretende a gran voce la restituzione della coppola e spedisce Modeste alla ripresa del gioco. Ma che spettacolo per chi ha assistito alla scena!​@AleDigio89