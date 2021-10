AIK fans in Sweden made a special tifo of a young supporter to show the club's future is in safe hands



"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:. Dallaarriva un grande insegnamento per il mondo del calcio, che in generale nell'ultimo periodo sembra aver perso quasi totalmenteche lo ha reso nel secolo scorso. Il'Allmänna Idrottsklubben Fotboll,con sede nella municipalità di Solna militante nell'Allsvenskan, la massima serie svedese, hanno ideatomesso in mostra dalla curva.infattidel cuore e qualche mese dopo,agganciata grazie alla vittoria per 1-0 firmata dall'argentino Stefanelli, la curva dell’AIK ha riprodotto lcome motivo di orgoglio e. Gli "Gnaget ", "roditori" come sono soprannominati i calciatori e i supporter dei 18 volte campioni di Svezia, si giocano pienamente la vittoria del titolo a otto giornate dalla fine.Le parole del bambino sono piene di emozione:non è cosa di tutti i giorni vedere. Erik è iscritto alla tifoseria dell’AIK Stoccolma fin da bambino e attualmente gioca in una squadra del settore giovanile del club,La coreografia dei tifosi svedesi mette in primo piano il suo volto, con una scritta sullo sfondo:, assieme alle foto di Gustave Berntper simboleggiare la storia della società.@AleDigio89