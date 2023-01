"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:è stata riportata in auge dalleche nella conferenza stampa prima della sfida poi persa contro l'Inter avevasuo storico club,da lui indossata per più di 20 anni in occasione della sua dipartita, perleggendaria.- Queste le parole del tecnico toscano: "Su Pelé volevo fare i complimenti a chi non ha tolto la maglia al Santos, su richiesta del giocatore, ma lui era già moderno come persona.Il 10 andrebbe fatto vedere più possibile che è di Pelé, alcune cose non le capisco ma complimenti a chi non ha levato il numero di maglia. Quello di avere il numero dei grandi giocatori è una cosa che ritengo corretta, non è mettendola nell’armadio… vedendola tutti i giorni ritorna in mente ancora di più ed è una responsabilità ancora maggiore per chi la indossa e chi ci gioca insieme per essere a quel livello lì”.- Chiaramente il dibattito si è scatenato sul web, con sostenitori di ambedue le fazioni:affermando che togliere un numero in maniera definitiva sia una sorta di privazione.- Nel calcio italiano i numeri di maglia ritirati per omaggiare un campione sonoil giorno dell’addio di Francoall’attività sportiva. Qche segue il cambiamento epocale della numerazione delle divise da gioco:, e che può avvenire per diverse occasioni, anche in caso della prematura dipartita di colui che la indossava.Nella gallery abbiamo voluto riassumerema vi chiediamo di esprimere la vostra opinione nel nostro sondaggio, ripensando anche in quale caso sia giusto togliere un numero.@AleDigio89