Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta. L’allenatore serbo si è dovuto arrendere e si è spento in queste ore. A 53 anni se ne va un campione, un allenatore di club e nazionali, un esempio dentro e fuori dal campo. Ripercorriamo tutte le sue tappe in panchina tra grandi exploit, grandi squadre e delusioni prese sempre di petto, a suo modo.