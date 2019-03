"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



Il derby di ieri sera ha offerto il proprio responso, Milano è nerazzurra: anche sui social i tifosi dell'Inter si sono scatenati nei confronti di quelli del Milan, dilettandosi nelle consuete prese in giro tipiche del post stracittadina. In questo caso poi, oltre alla vittoria per 3-2 ottenuta sul campo che ha fatto trionfare la squadra di Spalletti nel secondo derby annuale, recando sei punti su sei alla propria squadra, è avvenuto anche il sorpasso in classifica, dove l'Inter ha superato il Milan al terzo posto scavalcandolo di due punti. SKRINIAR ANNIENTA PIATEK - Festa e giubilo da parte dei supporter nerazzurri, delusione da parte dei rossoneri: il gioco delle parti, come avviene dal 2016 in poi in Serie A, ha fatto festeggiare l'Inter, che dopo essersi trovata sull'orlo del precipizio si è risollevata proprio nell'appuntamento decisivo. Diversi gli sfottò apparsi sui social, soprattutto inerenti al Pistolero Piatek, di cui si aspettava la rete e la conseguente esultanza con gli spari e invece è arrivato il naufragio, causato dall'impeccabile prova di Milan Skriniar: "quando un uomo con la pistola incontra Skriniar, l'uomo con la pistola è un uomo morto". Gustatevi nella gallery qui sopra i più divertenti post post derby!



@AleDigio89