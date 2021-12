"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Una frase storica, regalata all'immortalità dei posteri da parte del, nel loro terzo film, che ha provocato le risate di milioni di spettatori: chiaro il riferimento al notoriocelebre commedia teatrale pubblicata nel 1897 dal poeta drammatico francese Edmond Rostand e ispirata alla figura storica di uno dei più estrosi scrittori del seicento francese, precursore della letteratura fantascientifica. Uno scontroso spadaccino proveniente dalla cittadina occitana, che ieri incredibilmente è- La città di Cyrano ha infatti un nuovo eroe, anzi undici:quarta serie transalpina, ha infatti, dallaCinque rigori messi a segno contro i quattro dei granata, così, grazie a un'eliminazione eccellente.Gioia e giubilo per ilsocietàabbracci ed esultanzenel caratteristico stadio in mezzo alle casette. Storie di calcio, storie di piccoli che diventano grandi.@AleDigio89