"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Lasta. Incredibile, se si guarda il ruolino di marcia della società con sede nel comune dima soprattutto i nomi delle avversarie, dall'aldi Radjadaldell'obiettivo Milan de Ketelaere al, fino ale allo: 1in 15 partite, che hanno fruttatoconche vede 12 gol in più del secondo miglior reparto offensivo, guidato dal, 14 marcature e 9 assist fin qui, e dallUno degli attacchi migliori in Europa.- In realtà in passato il Saint-Gilloise ha conosciuto momenti felici:, durante il corso della sua storiama in epoca pre-Seconda Guerra Mondiale, t. Poi un triste declino, che ha portato Les Unionistes​, come sono soprannominati,conosciuta fino al 2008. Poi nel 2014/15 la promozione in seconda divisione e solamente: da comprimari, con l'obiettivo della salvezza? Macché. vetta della classifica e vantaggio importante sulle inseguitrici, che magari potrà essere colmato, ma che non toglierà quanto di straordinario fatto fino a questo momento., come in Italia avvenne soltanto con, in grado di guidare la classifica della Serie A da neopromosso centrando la qualificazione in Champions League, a fine stagione. Nella storia di questo club c'è ancheraggiunta dopo aver. Non solo, nel 1919 il club sposto il campo da gioco all'interno del parco Duden nel vicino comune di Forest, inaugurandolo con​, prima di fornire bennel torneo dei Giochi Olimpici di Anversa 1920 ​Nella rosa di quest'anno spiccano, oltre a Undav e Vanzeir,6, eoltre ala, in prestito dal Brighton. Madi Charleroi ma di: suo padre,lui si è affermato allenando proprio lo Charleroi, prima di passare al Genk, dove non è riuscito ad avere successo. Poco male,: al Saint-Gilloise dominca la Proximus League, la seconda serie belga, prima dello splendido inizio di quest'anno. E la favola non è ancora finita.....​@AleDigio89