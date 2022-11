"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Come quel nome esotico ed evocativo che lo caratterizza e che richiamanel solco di altri grandi interpreti di nazionalità olandese ma provenienti dall'ex Guiana, possedimento europeo fino al 1975, come ad esempio. Nato a Rotterdamha festeggiato l'altro ieri, come meglio non poteva: il giorno prima era infatti arrivato, che ha consentito ai Whites di espugnare Liverpool.come quella dei film di Quentin Tarantino. Un gol checon il Leeds che fino a quel fatidico minuto era all'ultimo posto e reduce da quattro sconfitte nelle ultime quattro: ci pensa Summerville,. Eppureper via di quelche accomuna diversi calciatori olandesi della sua età, come il suo vecchio compagno Mohamed, appena scaricato definitivamente dall'Ajax eclub della propria città, si distingue nella generazione d'oro Oranje chenon solo Ihattaren, con lui anche. Ma la scintilla che infiamma il suo carattere fumantino è dietro l'angolo:, oggi al Ferencvaros, e l'allenatore dell'Under 19 del De club van het volk, Dirk, dato che la contesa prosegue fuori dagli spogliatoi, conpoiper Summerville la fine della carriera da pro sembra vicina, con Gioallora tecinco della prima squadra, che lo elogia per quanto dimostrato sul campo, afferma che dovrebbe essere stabilmente nella rosa dei più grandi ma biasima i suoi atteggiamenti, che potrebbero portarlo a perdersi.ex West Ham e Newcastle, che lo rilancia con un trampolino proprio verso l'Inghilterra, dato che con la maglia del Feyenoord dopo quella rissa non metterà più piede in campo.- L'altro allenatore che sceglie di credere in lui è, inutile a dirlo, Marceloapprezzandone la velocità e la tecnica. Con il Loco assaggia la Premier, ma con Marsch esplode: due gol di fila,, nelle giovanili dei Peacocks. Fino all'epilogo di Anfield, che in realtà è un prologo: nulla di banale, se ti chiami Summerville.@AleDigio89