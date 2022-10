Les oranges et noir,

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:anche se i calciatori del Football Club Lorient-Bretagne Sud, squadra della città omonima n, sono da sempre soprannominatidal nome del pesce tipico che caratterizza la zona, il nasello. Più che con le reti da pesca però,gli arancioneri, quest'anno stanno dimostrando di saperci fare con le reti delle porte da calcio:all'ultima giornata nella scorsa stagione, quest'annoe al Marsiglia, distanti rispettivamente 3 e 2 lunghezze,e con diversi scalpi aristocratici appesi nelle locande bretoni: quelli di Lille, Nantes (finalista di Coppa di Francia l'anno scorso), Lione e Rennesgrazie aie ai 4 di Dango, ieri espulso nella vittoria in 10 contro il Lille ma dal fulgido e sicuro avvenire.- Il talento della squadra brilla però nei piedi educati di, cresciuto nel club locale satellite dei Vigilante de Keryado. Le curiosità non finiscono qui: in squadra, titolare della fascia destra, c'è, prelevato dall'Ajaccio e autore di un assist nella sfida di ieri, 25enneE poi ancora, Theoprodotto del sapiente vivaio di casa.e ieri gli ha regalato, con la rete decisiva per il 2-1 sul Lille, la miglior partenza della storia per i Merluzzi, che ora sognano in grande eIn rosa ci sono anchee la punta austriaca Adam Grbic, già nazionale. Insomma, una storia da favola che può diventare un sogno, magari con la qualificazione a una competizione europea.L'esterno del Sassuolo, ieri scatenato con un gol e un assist contro la Salernitana e già attenzionato dai top club, è arrivato in Emilia proprio dal Lorient.@AleDigio89