"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Quando Christianbasta giocare con la maglia della, indossaree avere finalmente, per riprendere le fila di quanto compiuto al Tottenham, mostrando spensieratezza e gioia di vivere.Forse no, ma sicuramente nella Danske Dynamite le cose vanno alla grande,- Nella serata di ieri, con la rete fondamentaleper i tre punti e per continuare a: Eriksen nuovamente protagonista, in vista dell'ultima partita mercoledì contro il Belgio. Dopo la gioia nei minuti di recupero,e un nuovo arrivo in famiglia, poi commentato su Instagram: "Non la miglior partita, ma un grande risultato alla fine!. Sì, Sabrina è di nuovo incinta!Il motivo?. Questa volta invece l'organizzazione delle tempistiche eviterà che il parto possa capitare nei giorni dell'Europeo 2021. Nel quale Eriksen sarà in campo, da titolare, con il 10 sulle spalle: a prescindere da come finirà con l'Inter.@AleDigio89