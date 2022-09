"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:L’argentino,dopo la scadenza del contratto con il Brescia ma, hain questo fine settimana,. Una32 presenze e 6 reti con la maglia delle Rondinelle nella passata stagione, nelle scorse settimane era stato accostato all’, ma sembra aver deciso di cambiare sport.- Nativo di Bahia Blanca, nel circondario di Buenos Aires, cittadina diventata famosa per aver dato4 titoli Nba con i San Antonio Spurs, un oro olimpico, uno scudetto e una Eurolega con la Virtus Bologna, El Trenza è cresciuto nei campi del quartiere di La Falda,Nel 2019 aveva reso nota la propria passione,in una sfida a pallacanestro nel ritiro austriaco. Niente lasciava presagire che ci stesse pensando seriamente...E invece su Instagram chiamarsiminors ha svelato: “In serie D lombarda, ha da poco esordito con la maglia del Garegnano un ragazzino sulla quarantina. Pare che abbia segnato un centinaio di gol in serie A. Qualcuno dice persino che abbia giocato una finale mondiale. Ora, però, ha finalmente toccato il punto più alto della sua carriera”, con le foto delPalacio ha preso parte alla semifinale di un torneo svoltosi a Gaggiano, nel milanese, giocando e perdendo 73-65, con 4 punti messi a referto contro il Basket Trezzano, prima di confermarsi con i 14 punti con il Malaspina.@AleDigio89