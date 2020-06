"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".Ilha deciso diicordando con un post su Instagram il suoile Consigli battuto: "La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso. Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi: così ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io... non voglio più vederla! Premierò il commento che mi avrà colpito di più! Forza Inter"- Un contest, che lo vedrà, sotto al post con la foto di se stesso: un modo pered un errore horror, che può costare caro ai nerazzurri. Un modo per tentare di mettere una pietra sopra a quanto accaduto nel corso di questa settimana, conLa domanda ora è: il tifoso dell'Inter che si aggiudicherà la maglia, la terrà o se ne disferà in quanto amuleto sfortunato?@AleDigio89