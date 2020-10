"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:L'rova ancora il modo di fare parlare di sè, più della ricca ereditiera proprietaria dell'omonima catena di hotel:fondato nel 1919, non smette ancora di stupire, in senso positivo ma anche negativo.nel match contro il Reims, poi perso dai suoi per 0-4:, ha centratoquello dima anchenel campionato francese., nel settembre di questa stagione, il copione era stato il medesimo:, anche se in quel caso i suoi vinsero grazie alla doppietta di Savanier. Questa volta invece è andata male: rosso al 7', rigore trasformato da Dia, rosso per Le Tallec a fine primo tempo e Montpellier distrutto in casa per 4-0. Male, ma il record resta: il capitano di mille battaglie è diventatodopo aver firmato il rinnovo del contratto di un anno lo scorso maggio.- Per Hilton sonosecondo Opta, èda quandoha giocato per il Troyes all’età di. Inoltre è il primo uomoa giocare nei primi cinque campionati europei, da quando il portiere italiano Marco- L'obiettivo? Kazuyoshientrato a far parte dello Yokohama FC nel 2005, ha firmato un prolungamento del contratto all’inizio dell’anno per giocare con il club della J-League fino a gennaio 2021. A Hilton servIRà ancora una decina di anni...@AleDigio89