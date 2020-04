Hi @acmilan, stai bene? Abbiamo giocato contro di te nella finale di Coppa dei Campioni l'8 maggio 1974. Ci piacerebbe ripetere questo con i nostri amici italiani. Forse quando Corona è finita? O nel 2024 per il 50° anniversario? Sarebbe un grande onore invitarti a Magdeburgo! pic.twitter.com/xHYOGtulSt — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) April 26, 2020

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:: quella rossonera è senza dubbiofosse solo per. I palcoscenici internazionali sono sempre stati i più avvezzi al club meneghino,: ma c'è qualcuno che,i che sta vivendo il Diavolo, ha approfittato per fare- Il, infatti,ha invitato il Milan a giocare: una bella iniziativa che propone al club rossonero di 'rigiocare' la finale per celebrare la ricorrenza,Peccato che in quell'occasionecome il Magdeburgo non ha mancato di rimarcare nell'invito su Twitter, per il match da disputare quando l'emergenza sanitaria sarà terminata.. - Ecco il testo del tweet:"Abbiamo giocato contro di voi nella finale di Coppa delle Coppe l'8 maggio 1974. Ci piacerebbe ripetere questo incontro con voi. Magari quando l'emergenza Coronavirus sarà finita? O nel 2024 per il 50° anniversario? Sarebbe un grande onore per noi invitarvi a Magdeburgo".. Fu l'ultima finale europea rossonera per 15 anni: ormai ci siamo vicini,@AleDigio89