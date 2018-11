Este vídeo se ha hecho viral Es una jugada de fútbol de un equipo de Israel... El jugador tiene un dilema: su compañero no está bien, pero le llega el balón y tiene la oportunidad de marcar gol... ¿Cuál ha sido tu último dilema? Te leemos con el HT #MegaStarDeJaleo pic.twitter.com/jRoHA2NWGQ — Mateo y Andrea (@MateoYAndrea) 12 novembre 2018

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:. Questa è stata la scelta effettuata da Mouhamadou Habibcentravanti centrafricano con passaporto francese, classe 1987, che militaneldopo essere cresciuto nelle giovanili del- Nell'ultima giornata di campionato infatti Habibou, ela scena ha dell'incredibile perché l'attaccante del Maccabi,L'ex PSG, dopo aver segnato, è tornato immediatamente a sincerarsi delle condizioni del compagno,alcuni hanno elogiato l'atteggiamento di Habibou, altri invece non gli perdonano il fatto di aver abbandonato il compagno in difficoltà per depositare la palla in rete.