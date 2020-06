"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



La top 11 di Premier League della leggenda del porno, what else? Calcio e sesso, un connubio che spesso rende felice gli uomini: Mia Khalifa, anche se ha abbandonato la carriera a luci rosse per provare a diventare presentatrice sportiva, nel cuore degli appassionati rimane la 27enne star di Pornhub di origini libanese-americana che fa impazzire i maschietti.



LA TOP 11 DELLA REGINA DEI SOCIAL, TIFOSA DEL WEST HAM - Una delle più seguite del web, regina dei social con oltre 20 milioni di follower su Instagram e da qualche tempo anche grande fan del mondo del pallone: tifosa accanita del West Ham, ha scelto di condividere la formazione degli 11 migliori calciatori di Premier League secondo il suo parere, pubblicando il video sul proprio canale Youtube.



DA VAN DIJK A STERLING: 'HO FATTO SCELTE CONTROVERSE...' - Scelte canoniche e banali? Assolutamente no, Mia ha ammesso: "Alcune di queste scelte sono controverse, questo perché so molto poco della Premier League, anche se mi diverto molto". E allora spazio ai difensori di Liverpool e Manchester United Virgil Van Dijk ed Harry Maguire, alla stella del Manchester City Raheem Sterling, ma anche ad alcuni beniamini degli Hammers come Felipe Anderson, il suo preferito, e Declan Rice. Tra i pali Mathew Ryan del Brighton, per uno scambio di persona: “Ad essere sincera, ho scelto questo ragazzo perché pensavo fosse il Mat Ryan degli Atlanta Falcons (squadra di football americano). Ma è un bravo ragazzo in una squadra terribile, quindi sono solidale con lui ed è per questo che è il mio portiere“. E gli altri? Scopriteli nella gallery, non rimarrete delusi...



