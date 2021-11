"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:al, in seguito al fastidioso infortunio muscolare patito e alla ricerca di una rete che tardava ad arrivare fino alla gara di Champions con lo Zenit.realizzato dopo una partita molto complicata contro la Svezia, e, davanti alle migliaia di tifosi dell'Estadio della Caruja di SIviglia., che ha lasciato tutti senza fiato.L'attaccante delle Furie Rosse ha infatti. Una grande gioia che Morata ha volutodella partita: "È stato un incontro molto emotivo, e ci tenevo a dedicargli il gol. Mi ha dato questa stella e mi ha detto che avrei segnato. Ho provato a metterla nei parastinchi ma usciva da tutte le parti e mi dava fastidio, così l’ho affidata al dottore. E quando ho segnato sono andato a prenderla. Non voglio dire altro su di lui, è una cosa bella e personale che tengo per me, sono solo contento perché penso di avergli fatto passare un buon momento stasera. Se lo merita"., che ha consentito la dedica speciale: "Poco prima avevo sparato un pallone fuori dallo stadio. Quando sono arrivato su quella palla respinta dalla traversa mi son detto: "Calma Alvaro, calma. Tira il freno che altrimenti la spari chissà dove". E fortunatamente mi sono ascoltato. A volte la situazione va analizzata freddamente, e ci sono riuscito.o però non cambio la mia maniera di giocare: do sempre tutto.. La palla entra o no, finisci in fuorigioco oppure no. Mi sono fatto male, il rendimento è stato condizionato. Io soffro tantissimo quando le cose vanno male, tanto con la Juve come qui con la nazionale, ed è per questo che m’impegno al massimo".Chapeau, Alvaro.​@AleDigio89