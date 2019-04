Intervistato da Le Parisien, l'ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko parla del trasferimento al PSG nel 2011: "Non mi ero reso conto che la Juve fosse abbastanza per me. Non avrei mai dovuto lasciare Torino. Ho creduto nel progetto del club parigino, ma lì qualcosa non ha funzionato. Se potessi cambiare le cose, non firmerei quel contratto. Fossi stato francese, sarebbe stato diverso. Ero considerato uno straniero. Il mio paese è la Francia, ma non mi pento di aver scelto di giocare per il Mali. La doppia cultura è una ricchezza. E se un giorno uno dei miei figli volesse giocare per la Francia, ne sarei orgoglioso".