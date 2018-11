Scattano le manette e la custodia cautelare per Dimitri Rybolovlev: secondo quanto riferito da Le Monde, il proprietario del Monaco questa mattina è stato arrestato e la sua abitazione perquisita su richiesta di un giudice monegasco nell'ambito di un'inchiesta aperta dal Procuratore generale un anno fa, per atti di 'corruzione' e 'negoziazione attiva e passiva' e complicità in questi reati.



CHI E' - Il Presidente del club monegasco è un ex studente di medicina, ce ha fatto strada grazie all'apertura di una compagnia d’investimenti e di una banca, facendo infine fortuna con la caduta del comunismo, quando acquista a un prezzo stracciato una società che produce fertilizzanti a base di potassio, estratto dalle miniere degli Urali.