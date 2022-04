Tutte le operazioni e il marchio della Monaco Esports Federation cesseranno di esistere: la società monegasca è stata infatti ceduta a Finest, società israeliana, per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. L'obiettivo di Finest è di espandersi oltre i confini israeliani, dopo essersi già consolidata nel settore eSports con oltre mezzo miliardo di dollari investiti negli ultimi dieci anni, da GameSquare a Enthusiast Gaming passando per FaZe Clan.



Louis Ducruet, presidente della Monaco Esports Federation, ha detto: "Sono davvero felice di accogliere il gruppo Finest a Monaco, la loro esperienza e conoscenza del mondo esports aiuterà il Principato di Monaco e la federazione a migliorare".



Gli fa eco Boris Fedoroff, fondatore del progetto MeF: "Per noi è l’inizio di una nuova era. Da anni lavoriamo per costruire le basi di quella che sarebbe diventata una struttura altamente globale. La fusione con Finest ci offre quel palcoscenico mondiale che da anni aspettavamo. Ora non vediamo l’ora di portare a casa risultati straordinari. Sono sicuro che li otterremo grazie all’aiuto di questa nuova famiglia che si è formata".