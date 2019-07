Radamel Falcao, attaccante del Monaco, ex Manchester United, Chelsea e Atletico Madrid, vuole chiudere la carriera col Millonarios. Queste le sue parole: "Tutti sanno che è sempre stato il mio sogno, ma non so se accadrà, penso che potremo continuare in Europa, ho un altro anno di contratto con Monaco. Ora la mia famiglia è la cosa più importante e la sicurezza delle mie figlie è la mia priorità".