Secondo quanto riferisce la stampa francese, il Monaco si interroga sul futuro di 4 giocatori in rosa. Per questioni di età e di contratto, potrebbe essere salutato con un anno d'anticipo l'attaccante classe '86 Radamel Falcao, che ha offerte soprattutto in Cina; hanno mercato in Premier League il difensore classe '92 Djibril Sidibé, sotto contratto fino a giugno 2022, e il centrocampista classe '96 Aleksandr Golovin (giugno 2023). Senza dimenticare il fantasista portoghese classe '95 Rony Lopes, in scadenza a giugno 2022.