Il difensore polacco del Monaco, Kamil Glik ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quando posso seguo le partite della squadra di Mazzarri e il calcio italiano in generale, quello granata è il club a cui sono più legato e sono felice dei progressi degli ultimi anni. Sono un grande tifoso del Torino, ma io ho ottimi ricordi di tutte le esperienze in Italia: a Palermo e a Bari ho vissuto benissimo, esattamente come a Torino. Dove ho ancora tanti amici e appena sono libero da impegni cerco sempre di tornare in città e rivederli. Mi sento a casa, a dimostrazione di quanto sono stato bene nei miei cinque anni torinesi sia dal punto di vista calcistico sia dal punto di vista umano. La maglia granata è speciale, ti resta sulla pelle e non sono il solo a pensarla così. È una società particolare, con un ambiente diverso. Mi è spiaciuto lasciare il Toro, ma nella carriera di un calciatore bisogna fare delle scelte. Forse però mi manca la Maratona. Qui a Montecarlo ci sono pochi abitanti e quindi pochi spettatori rispetto a Torino: è normale. Anche i tifosi del Monaco sanno come incitarci e starci vicini, ma la Maratona resta speciale".