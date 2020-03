Il difensore polacco del Monaco, Kamil Glik ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Torino è una parte di me. Sono stati i 5 anni più importanti della carriera. Indimenticabili. Al Toro sono ancora legato: il granata lo sento mio. Ci torno spesso e sento tanti amici, come i miei ex compagni Moretti, Baselli e Belotti, conosco Sirigu perché ci siamo incrociati in Francia. Non ho mai perso i contatti con il presidente Urbano Cairo: è stata una persona molto importante nel mio cammino umano e professionale. Sto pensando a tornare a Torino? Sicuramente l’Italia mi piace tantissimo, se qualcuno mi chiama se ne può ragionare…".