Leonardo Jardim, allenatore del Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa di Francia che i suoi giocheranno contro il PSG.



Queste le sue dichiarazioni: "Siamo molto contenti di essere in Cina, ringrazio tutti per l'accoglienza. Il progetto del Monaco è quello di acquistare giovani e farli crescere. C'è bisogno di 2-3 anni affinché arrivino ad alti livelli, come è successo con Bernardo Silva, Mbappé e Martial. Falcao? Non ci sarà domani. Ha partecipato solo a 4 allenamenti e non possiamo correre il rischio che si infortuni. Avremo tante partite da affrontare in questa stagione. La squadra che scenderà in campo sarà diversa rispetto alle formazioni che ho schierato nella preparazione. Tielemans ci sarà, è pronto. È molto difficile fare paragoni con gli anni passati: abbiamo cambiato tanto e vogliamo aprire una nuova pagina nella storia del Monaco. Ogni anno arrivano nuovi giocatori e dobbiamo trasmettere loro la mentalità e i nostri valori".