Anche il Monaco mette Michy Batshuayi nel mirino. Come scrive L'Equipe, il club del Principato ha individuato nel belga - accostato a Milan e Roma nelle ultime settimane - il rinforzo giusto per l'attacco di Titì Henry. Sul giocatore, attualmente in prestito dal Chelsea al Valencia, c'è anche l'interesse dell'Everton.