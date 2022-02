Il Monaco negli scorsi giorni ha fatto visita al Barcellona per parlare del futuro di Sergino Dest. L'americano, che a gennaio era tra i nomi in uscita dal Barça con Atletico Madrid e Bayern Monaco interessate al suo cartellino, è voluto restare in blaugrana perché convinto di potersi ritagliare il giusto spazio. I prossimi mesi sotto la guida di Xavi saranno decisici. Il club monegasco sarebbe pronto ad accoglierlo a titolo definitivo. A riportarlo è Sport.