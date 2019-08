Oleg Petrov, vicepresidente del Monaco, parla a L'Equipe dei movimenti in attacco del club del Principato, con un Radamel Falcao in uscita e il mirino puntato su Mauro Icardi. Queste le parole sul Tigre, che vuole lasciare i biancorossi: "Ho parlato più volte con Radamel, con la squadra, coi giocatori e con l'allenatore. Capiamo quello che vuole. Ma non è ancora arrivata una decisione finale. Stiamo studiando altre soluzioni per l'attacco. Niente è stato risolto, rimangono due giorni di lavoro, non molto tempo ".



SU ICARDI - "Icardi? Preferisco non commentare per il momento. Dirò solo che non è facile".