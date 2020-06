Il Monaco saluta, ufficialmente, 6 giocatori: Benaglio, Sy e Sylla, che erano in scadenza di contratto, Slimani, Adrien Silva e Bakayoko per fine prestito, coi primi due che tornano al Leicester e l'ultimo al Chelsea. Il centrocampista francese vorrebbe tornare al Milan, ma i rossoneri, per il momento, hanno altri piani per il centrocampo.