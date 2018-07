Sfumato Malcom, al termine della querelle con il Barcellona, la Roma si rituffa in quel mercato degli esterni che sperava di aver concretizzato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Monchi - grazie anche al lavoro di un intermediario - è tornato a bussare alla porta della Fiorentina per Federico Chiesa. I viola, dal canto loro, hanno riservato per il dirigente giallorosso il terzo "no": la proposta romana, inoltre, si basa sempre su circa quaranta milioni di euro più alcune contropartite tecniche.