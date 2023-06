È un lungo e sofferto addio quello di Monchi al Siviglia. Il ds autore dei tanti miracoli degli andalusi negli ultimi anni, e di tante vittorie in Europa League, ha detto basta. Dopo la parentesi alla Roma, stavolta l'ex portiere ha deciso di lasciare il suo porto sicuro in modo definitivo e provare una nuova avventura. Sarà il deus ex machina dell'Aston Villa che, con Emery in panchina, ha fatto benissimo nella seconda parte della passata stagione e ancora meglio vuole fare nella prossima.



LACRIME - Nuova sfida all'orizzonte per lui ma di certo il commiato al suo Siviglia non è stato facile. Nella conferenza stampa d'addio, le parole di Monchi, riportate anche da Relevo, spiegano il legame indissolubile tra lui e il suo club. 'Non mi vedete piangere? È solo perché ho finito le lacrime, ho pianto troppo nelle scorse due settimane. Le ho consumate tutte. Ogni volta che qualcuno mi chiamava per salutarmi, iniziavo a piangere. Pensate che singhiozzavo anche quando mi chiamavano i call center per farmi cambiare piano telefonico. È stata davvero dura'.