Monchi sta con Di Fra. Prima della partita contro il Chievo, il direttore sportivo della Romaha parlato così a DAZN: “Penso che abbiamo un allenatore bravissimo in campo e fuori. Sono al suo fianco per tutto, la responsabilità è di tutti. Dobbiamo tutti migliorare qualcosa, questa squadra è costruita per lottare su tutti i fronti e bisogna essere ambiziosi e ottimisti”.