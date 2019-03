“Il cuore non dimentica mai il luogo in cui ha lasciato il suo battiti migliori”. Così Monchi ieri sui social network ha di fatto annunciato pubblicamente il suo ritorno al Siviglia, la squadra che aveva lasciato per trasferirsi nella capitale e provare una nuova avventura. Una sfida finita nel peggiore dei modi, tra le critiche dei tifosi e l’esonero di Di Francesco, il tecnico che lui aveva scelto per la sua Roma. E per l’ufficialità manca davvero poco: secondo AS, la giornata di domani potrebbe essere già quella buona per la presentazione ufficiale. Il suo ritorno agli uffici del club, invece, è previsto per il 1 aprile.



In questi giorni è tornato nella sua San Fernando, dove ha anche assistito al carnevale di Cadice: lì non ha avuto problemi nel farsi fotografare insieme ai tifosi del Siviglia, ai quali ha lanciato grandi rassicurazioni sul suo ritorno imminente. La Roma a Ferrara affonda, ma per Monchi sembra già solo un ricordo.