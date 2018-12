Intervistato da Sky Sport e da Roma TV nel prepartita della sfida fra Roma e Viktoria Plzen di Champions League il direttore sportivo del club giallorosso, Monchi ha parlato della gara e dei singoli in cerca di riscatto.



RISPOSTE - " “Che risposte mi attendo? Mi aspetto che la squadra, a livello di gioco, sia vicina a quanto fatto nelle ultime partite, mi aspetto che rimangano concentrati per tutta la partita, ci sono stati cali di mentalità e concentrazione, ora dobbiamo esserlo per 90', è quello di cui abbiamo bisogno".



SCHICK E PASTORE - "Su Patrik mi aspetto sia il giocatore che ha dentro, quel giocatore che può uscire, spero faccia una bella partita. Su Javier spero di vederlo al meglio”.



CLIMA - "La neve? Piano piano sta diventando un problema, si sta attaccando. Speriamo non influisca sulla partita".



VOGLIO RIMANERE - "A volte si sentono cose non belle su di noi, le parole che ho rilasciato ieri rappresentano la realtà, tutti possiamo fare di più e io voglio rimanere qui per tanti anni".



MERCATO A GENNAIO - "Mercato di gennaio? Dobbiamo avere fiducia in questi giocatori, se facciamo uno o due acquisti cosa cambia in una squadra di 20/25 giocatori? L'importante è che la Roma torni al livello che le spetta".